Kompleks mieszkalny Sunrise

Sunrise to nowoczesna willa mieszkalna, położona w bardzo pożądanym obszarze Yeni Boğaziçi, jednej z najbardziej atrakcyjnych społeczności przybrzeżnych Północnego Cypru.

Znany ze swojej spokojnej atmosfery, złote śródziemnomorskie plaże i bogate otoczenie historyczne, Yeni Boğaziçi oferuje doskonałą równowagę między zrelaksowanym życiem i wygodnym dostępem do codziennych udogodnień.

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📍 Lokalizacja

Sunrise znajduje się w samym sercu Yeni Boğaziçi, w pobliżu niektórych z najpiękniejszych plaż i zabytków wyspy.

Najważniejsze cechy lokalizacji:

🏖 Tylko 1,5 km od wybrzeża Morza Śródziemnego

🌊 Idealny do pływania, opalania i sportów wodnych

🏛 Blisko starożytnego miasta Salamis i klasztoru św. Barnabasza

🏫 Niedaleko szkoły, sklepy i codzienne udogodnienia

🚗 Łatwy dostęp do Famagusta i innych części wyspy

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🏡 O projekcie

Rozwój obejmuje ponad 10 000 m ² i składa się z nowoczesnych willi przeznaczonych do komfortowego życia rodzinnego i przyjemności wakacje.

Faza pierwsza:

🏘 20 willi jednorodzinnych

🏡 4 wille jednoosobowe

Faza druga:

🏡 5 nowoczesne wille jednoosobowe

Projekt łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy i przestronne powierzchnie mieszkalne na zewnątrz.

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🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Mieszkańcy korzystają z wielu obiektów stylu życia:

🏊 Duży odkryty basen (20m × 10m)

🎠 Plac zabaw dla dzieci

🔥 Prywatny obszar grill dla każdej willi

🌿 Ogrody krajobrazowe i obszary gminne

Rozwój ma na celu zapewnienie zrelaksowanego i przyjaznego rodzinie środowiska.

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✨ Zalety projektu

✔ Nowoczesne projekty willi

✔ Przestronny obszar rozwoju

✔ Społeczność o niskiej gęstości

✔ Blisko morza i plaż

✔ Cicha lokalizacja mieszkalna

✔ Doskonały styl życia i potencjał inwestycyjny

💰 Potencjał inwestycyjny

Dzięki doskonałej lokalizacji, ograniczonej liczbie willi i rosnącemu popytowi na wysokiej jakości domy w Yeni Boğaziçi, Sunrise oferuje doskonałą okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.

Wschód słońca łączy w sobie naturę, śródziemnomorskie życie i nowoczesny komfort w jednym z najbardziej wysuniętych po północy Cypru miejsc.