Kompleks mieszkalny Sunrise

Sunrise to nowoczesna willa mieszkalna, położona w bardzo pożądanym obszarze Yeni Boğaziçi, jednej z najbardziej atrakcyjnych społeczności przybrzeżnych Północnego Cypru.
Znany ze swojej spokojnej atmosfery, złote śródziemnomorskie plaże i bogate otoczenie historyczne, Yeni Boğaziçi oferuje doskonałą równowagę między zrelaksowanym życiem i wygodnym dostępem do codziennych udogodnień.
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📍 Lokalizacja
Sunrise znajduje się w samym sercu Yeni Boğaziçi, w pobliżu niektórych z najpiękniejszych plaż i zabytków wyspy.
Najważniejsze cechy lokalizacji:
🏖 Tylko 1,5 km od wybrzeża Morza Śródziemnego
🌊 Idealny do pływania, opalania i sportów wodnych
🏛 Blisko starożytnego miasta Salamis i klasztoru św. Barnabasza
🏫 Niedaleko szkoły, sklepy i codzienne udogodnienia
🚗 Łatwy dostęp do Famagusta i innych części wyspy
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🏡 O projekcie
Rozwój obejmuje ponad 10 000 m ² i składa się z nowoczesnych willi przeznaczonych do komfortowego życia rodzinnego i przyjemności wakacje.
Faza pierwsza:
🏘 20 willi jednorodzinnych
🏡 4 wille jednoosobowe
Faza druga:
🏡 5 nowoczesne wille jednoosobowe
Projekt łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy i przestronne powierzchnie mieszkalne na zewnątrz.
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🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Mieszkańcy korzystają z wielu obiektów stylu życia:
🏊 Duży odkryty basen (20m × 10m)
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🔥 Prywatny obszar grill dla każdej willi
🌿 Ogrody krajobrazowe i obszary gminne
Rozwój ma na celu zapewnienie zrelaksowanego i przyjaznego rodzinie środowiska.
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✨ Zalety projektu
✔ Nowoczesne projekty willi
✔ Przestronny obszar rozwoju
✔ Społeczność o niskiej gęstości
✔ Blisko morza i plaż
✔ Cicha lokalizacja mieszkalna
✔ Doskonały styl życia i potencjał inwestycyjny
💰 Potencjał inwestycyjny
Dzięki doskonałej lokalizacji, ograniczonej liczbie willi i rosnącemu popytowi na wysokiej jakości domy w Yeni Boğaziçi, Sunrise oferuje doskonałą okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.
Wschód słońca łączy w sobie naturę, śródziemnomorskie życie i nowoczesny komfort w jednym z najbardziej wysuniętych po północy Cypru miejsc.