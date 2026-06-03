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Kompleks mieszkalny Sunrise

Agios Sergios, Cypr Północny
od
$427,856
BTC
5.0892633
ETH
266.7500458
USDT
423 014.7066820
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
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ID: 38022
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Yenibogazici Belediyesi
  • Wioska
    Agios Sergios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Sunrise to nowoczesna willa mieszkalna, położona w bardzo pożądanym obszarze Yeni Boğaziçi, jednej z najbardziej atrakcyjnych społeczności przybrzeżnych Północnego Cypru.

Znany ze swojej spokojnej atmosfery, złote śródziemnomorskie plaże i bogate otoczenie historyczne, Yeni Boğaziçi oferuje doskonałą równowagę między zrelaksowanym życiem i wygodnym dostępem do codziennych udogodnień.

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📍 Lokalizacja

Sunrise znajduje się w samym sercu Yeni Boğaziçi, w pobliżu niektórych z najpiękniejszych plaż i zabytków wyspy.

Najważniejsze cechy lokalizacji:

🏖 Tylko 1,5 km od wybrzeża Morza Śródziemnego
🌊 Idealny do pływania, opalania i sportów wodnych
🏛 Blisko starożytnego miasta Salamis i klasztoru św. Barnabasza
🏫 Niedaleko szkoły, sklepy i codzienne udogodnienia
🚗 Łatwy dostęp do Famagusta i innych części wyspy

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🏡 O projekcie

Rozwój obejmuje ponad 10 000 m ² i składa się z nowoczesnych willi przeznaczonych do komfortowego życia rodzinnego i przyjemności wakacje.

Faza pierwsza:

🏘 20 willi jednorodzinnych
🏡 4 wille jednoosobowe

Faza druga:

🏡 5 nowoczesne wille jednoosobowe

Projekt łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy i przestronne powierzchnie mieszkalne na zewnątrz.

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🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Mieszkańcy korzystają z wielu obiektów stylu życia:

🏊 Duży odkryty basen (20m × 10m)
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🔥 Prywatny obszar grill dla każdej willi
🌿 Ogrody krajobrazowe i obszary gminne

Rozwój ma na celu zapewnienie zrelaksowanego i przyjaznego rodzinie środowiska.

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✨ Zalety projektu

✔ Nowoczesne projekty willi
✔ Przestronny obszar rozwoju
✔ Społeczność o niskiej gęstości
✔ Blisko morza i plaż
✔ Cicha lokalizacja mieszkalna
✔ Doskonały styl życia i potencjał inwestycyjny

💰 Potencjał inwestycyjny

Dzięki doskonałej lokalizacji, ograniczonej liczbie willi i rosnącemu popytowi na wysokiej jakości domy w Yeni Boğaziçi, Sunrise oferuje doskonałą okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.

Wschód słońca łączy w sobie naturę, śródziemnomorskie życie i nowoczesny komfort w jednym z najbardziej wysuniętych po północy Cypru miejsc.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 155.0
Cena za m², USD 2,760
Cena mieszkania, USD 427,856

Lokalizacja na mapie

Agios Sergios, Cypr Północny

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Kompleks mieszkalny Sunrise
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$427,856
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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