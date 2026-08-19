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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kyrenia, Cypr Północny

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mieszkania
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domy
133
420 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Północny Cypr: przestronny 3 + 1 apartament z tureckim tytułem w centrum miasta GirnePółnocn…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ready- wykonane 2 + 1 apartament w centrum Girne Phoenix Tower przyciągnie uwagę!Oferujemy P…
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$223,542
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$255,796
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Mieszkanie w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Północny Cypr: studio z panoramicznym widokiem na morze i góry w CC Towers, centrum Girne - …
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Północny Cypr: 3 + 1 dom w centrum miasta Girne Północny Cypr nieruchomości w centrum miasta…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Przestronny apartament 2 + 1 z widokiem na morze w centrum Kyrenia Bird124; Ozyalcin 183Odkr…
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 382 m²
Piętro 1/2
Domy Dwupoziomowe z Prywatnymi Basenami w Prestiżowym Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym…
$1,02M
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Willa 6 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Bellapais, Girne Bellapais (B…
$1,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Północny Cypr nieruchomość: mieszkanie w centrum Kyrenii w HIGH TOWER z czynszemNieruchomośc…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Przytulny apartament 2 + 1 w CC Towers na 2. piętrze w Kyrenii!Odkryj komfortowe życie w now…
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Willa 6 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/2
Wille w Ekskluzywnym Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Girne na Cyprze Północnym Region Bel…
$1,83M
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Nieruchomość na Cyprze Północnym: 1-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze i góry w CC Towe…
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Północny Cypr: 3 + 1 apartament w centrum miasta Girne w luksusowym kompleksie CC Towers z w…
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$284,874
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Północny Cypr: apartament 3 + 1 w CC Towers z widokiem na morze w centrum KyreniaNieruchomoś…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Wykończone mieszkanie w Girna przyciągnie uwagę!Wyobraź sobie przytulne gniazdo w sercu natu…
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 509 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Bellapais, Girne Bellapais (B…
$1,29M
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$210,761
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty z widokiem na morze w CC Towers w centrum Kyrenia przyciągnie uwagę!W samym serc…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nieruchomość na Cyprze Północnym - 2 + 1 wykończone mieszkanie w centrum miasta GirnePółnocn…
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Północny Cypr: 1 + 1 penthouse w centrum Kyrenii z widokiem na morze i góry (NOWY LIMAN)Półn…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Północny Cypr nieruchomości: kupić 2 + 1 apartamenty w centrum Girne (Kyrenia) z mebli i doc…
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Rezydencja 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 485 m²
Liczba kondygnacji 1
+LA CASALIA - 4 MER DUPLEX VILLA (3 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiec…
$2,84M
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Widokiem na Przyrodę w Kompleksie z Basenem w Alsancak na Cyprze Północnym Girn…
$203,214
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne jest jednym z …
$446,625
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość w Nadmorskim Kompleksie w Esentepe Girne Girne to dobrze rozwinięte miasto poło…
$650,935
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Wyjątkowymi Udogodnieniami w Girne Edremit na Cyprze Północnym Edremit …
$2,70M
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Głównej Drogi i Morza w Girne Lapta Cypr Północny, oferujący spokojne życ…
$162,802
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Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$310,410
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Parametry nieruchomości w Kyrenia, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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