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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Famagusta, Cypr Północny

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mieszkania
205
domy
36
241 obiekt total found
Mieszkanie w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Studio apartament w Tatlis - nieruchomości Północnego Cypru nad morzemPółnocny Cypr nierucho…
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Apartamenty w Projekcie Blisko Morza na Cyprze Północnym Gazimağusa Eleganckie ap…
$283,833
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Penthouse 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie o Korzystnej Lokalizacji na Cyprze Północnym Na wybrzeżu Gazimağusa…
$174,223
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Oferujące Społeczny Styl Życia i Komfort Bliskości Plaży w Yeni Boğaziçi Apartam…
$147,283
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Penthouse 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Praktycznym Wystrojem Wnętrz w İskele Ötüken Region İskele na Cyprze słynie z …
$310,410
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż Blisko Morza w Tatlısu na Cyprze Północnym Tatlısu to spo…
$243,626
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Deweloperskim na Cyprze Północnym Tatlısu Apartamenty zlokalizowane…
$341,683
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości w Luksusowym Kompleksie na Cyprze Północnym Tatlısu Cypr, spokojny raj na Morz…
$323,062
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania na Sprzedaż w Spokojnej Miejscowości Gazimağusa Yeniboğaziçi Cypr to jedna z najb…
$245,935
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Mieszkanie 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Zintegrowanym z Naturą w Tatlısu Cypr Północny, jeden z…
$243,939
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Dobrze Zagospodarowanym Kompleksie w Tatlısu Gazimağusa Cypr, trzecia co do wi…
$339,215
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1
Apartamenty Inwestycyjne w Odległości Spaceru od Morza w Tatlısu, Cypr Północny Tatlısu, jed…
$378,444
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Dom 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Dom 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Nowy projekt zlokalizowany w spokojnej okolicy Agia Triada w Protaras. Oferuje spokój i rela…
$561,391
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Mieszkanie w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/5
145 m2, 3 + 1 duży apartament rodzinny - Gülseren / Gazimağusa Szukasz spokojnego życia czy…
$107,669
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
Apartamenty w Niewielkiej Odległości od Morza w Gazimağusa na Cyprze Północnym Tatlısu położ…
$236,527
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Oferujące Społeczny Styl Życia i Komfort Bliskości Plaży w Yeni Boğaziçi Apartam…
$203,214
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Penthouse 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Morza na Cyprze Północnym w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości wys…
$174,223
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Penthouse 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym Tatlısu Küçükerenköy…
$983,351
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Rekreacyjną w Tatlısu, Gazi…
$242,471
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Penthouse 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
Apartamenty na Dobrze Zagospodarowanym Osiedlu w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości w…
$281,728
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Tatlısu, Gazimağusa Tatlısu, jeden z wyjątko…
$311,568
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z Gwarancją Dochodu z Wynajmu Zlokalizowane w Pobliżu Plaż w Yeniboğaziçi, Gazim…
$175,826
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Deweloperskim na Cyprze Północnym Tatlısu Apartamenty zlokalizowane…
$226,306
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Rekreacyjną w Tatlısu, Gazi…
$236,527
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Mieszkanie 5 pokojów w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 5 pokojów
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Dobrze Zagospodarowanym Osiedlu w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości w…
$432,026
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Pobliżu Portu Tatlısu na Cyprze Północnym Gazimağusa Cypr Północny jest trzeci…
$236,527
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym Tatlısu Küçükerenköy…
$814,247
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości na Sprzedaż na Osiedlu w Tatlısu Gazimağusa Piękna śródziemnomorska wyspa Cypr…
$203,214
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Mieszkanie 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie w Stylu Resortu Wakacyjnego w Tatlısu, Gazimağusa Wyspa Cypr to trz…
$161,570
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Bungalow 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 1
Bungalowy w Rozbudowanym Kompleksie na Cyprze Północnym Tatlısu Bungalowy znajdują się w Tat…
$814,247
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Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr Północny

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z Pole golfowe
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