NEW BAZAAR B BLOK 55. SOK. NO:1/11 ISKELE, TRNC (Northern Cyprus)
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Strona internetowa
cypruslife.estate/en
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Cyprus Life Estate to międzynarodowa agencja nieruchomości specjalizująca się w ofertach premium na Północnym Cyprze.
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie zakupu: od doboru nieruchomości i sprawdzenia dokumentów, przez podpisanie umowy, aż po pełną obsługę posprzedażową.

Dzięki doskonałej znajomości rynku oraz wieloletniemu doświadczeniu pomagamy inwestorom, osobom kupującym na własny użytek oraz rodzinom planującym przeprowadzkę znaleźć idealną nieruchomość — jako inwestycję, dom wakacyjny, mieszkanie pod wynajem lub miejsce do życia na stałe.

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi deweloperami i oferujemy nowoczesne apartamenty, luksusowe wille, resorty nad morzem oraz projekty o wysokiej stopie zwrotu w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach wyspy.

Klienci cenią nas za profesjonalizm, transparentność oraz indywidualne podejście, które sprawia, że proces zakupu jest bezpieczny, komfortowy i pozbawiony stresu.

Usługi

Oferujemy kompleksową obsługę rynku nieruchomości:

  • Indywidualny dobór nieruchomości zgodnie z budżetem i oczekiwaniami

  • Doradztwo inwestycyjne i wybór projektów o wysokiej rentowności

  • Pełna obsługa procesu zakupu, w tym wsparcie prawne

  • Prezentacje online dla klientów zagranicznych

  • Obsługa posprzedażowa – pomoc w wyposażeniu, wynajmie i zarządzaniu nieruchomością

  • Oferty ekskluzywne od najlepszych deweloperów, rabaty i specjalne plany płatności

  • Obsługa wielojęzyczna – polski, angielski, rosyjski, ukraiński i inne

  • Doradztwo w zakresie przeprowadzki na Cypr Północny – infrastruktura, szkoły, dzielnice, styl życia

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 06:14
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Poniedziałek
09:00 - 17:00
Wtorek
09:00 - 17:00
Środa
09:00 - 17:00
Czwartek
09:00 - 17:00
Piątek
09:00 - 17:00
Sobota
10:00 - 13:00
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Cypr Północny
Mark Zhukov
Mark Zhukov
