Land of Dreams Gallery

O agencji

Szerokie doświadczenie w nieruchomościach. Pracujemy w tym obszarze od 2006 roku. Od 2016 roku sprzedajemy nieruchomości za granicą. Marzyłeś kiedyś o mieszkaniu nad morzem? Chcesz kupić hotel, zainwestować i mieć pasywne dochody?

Będziemy wybierać nieruchomości w ramach budżetu, towarzyszyć umowy, pomóc uzyskać pozwolenie na pobyt, przygotować dokumenty pod klucz i wybrać doskonały uniwersytet dla dzieci. Otrzymasz pełne informacje o udogodnieniach, dodatkowych kosztach i podatkach. Nasi eksperci obliczą rentowność każdego obiektu.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Ci przeprowadzić wszelkie transakcje z zagranicznych nieruchomości. Oferujemy szeroki zakres usług i indywidualne podejście do każdego klienta.