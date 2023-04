Bogaz, Cypr Północny

od € 116,896

53–75 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2023

< p > Rozwój Four Vision został założony w 2017 r. Przez 4 rodzinne firmy działające w sektorze budowlanym w Tureckiej Republice Cypru Północnego od ponad 30 lat. Celem jest rozpoczęcie drogi do stworzenia bardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych na wyspie Cypr poprzez połączenie 4 firm, które od lat działają we własnych regionach, oraz w celu realizacji dużych projektów i pilności na rynku międzynarodowym. Firma działa we wszystkich regionach Cypru Północnego w dziedzinie budownictwa i sprzedaży. < p > Projekt Four Seasons Life został zrealizowany w najpiękniejszym i najbardziej naturalnym miejscu na Morzu Śródziemnym, który łączy trzy kontynenty z unikalną lokalizacją w regionie İskele na Cyprze Północnym. < p > Projekt składa się z 6 rodzajów właściwości: < p > 1.Apartamenty typu studio < p > 2.Apartamenty – < p > 3.Apartamenty – o długości ( ) < p > 4.Apartamenty z dwiema sypialniami < p > 5.Bliźniak na 2 sypialnie < p > 6.Bliźniak na 3 sypialnie < p > 7.Bliźniak na 3 sypialnie z prywatnym basenem < p > Udogodnienia: park wodny, siłownia, SPA, plac zabaw dla dzieci, sporty wodne, bar na plaży, bar przy basenie, Restauracja < p > Four Seasons Life II składa się z 326 jednostek i obejmuje apartamenty typu studio, apartamenty z jedną sypialnią i apartamenty z dwiema sypialniami. Projekt zostanie zbudowany w dwóch etapach: lipiec 2023 r. I styczeń 2024 r. < p > Projekt Four Seasons Life jest zwycięzcą nagrody PROPERTYNC 2019 Best Seafront Development 2019.