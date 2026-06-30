Założona przez Swietłanę Maspanową i Aigul Kalaganovą, SMAK Partners to marka osobista stworzona, aby pomagać międzynarodowym klientom w odkrywaniu wyjątkowych możliwości inwestycyjnych i nieruchomości.
Zapewniamy uczciwe doradztwo, lokalne doświadczenie i spersonalizowane wsparcie na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości.
Aby zapewnić profesjonalną reprezentację i pełną zgodność z prawem, wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości są przeprowadzane za pośrednictwem naszych zaufanych, licencjonowanych partnerów:
* HUB Property dla Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRNC)
* BazaNova Management Co. dla Kambodży
Naszą misją jest budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, przejrzystości i wyjątkowej obsłudze.