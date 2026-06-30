O agencji

Założona przez Swietłanę Maspanową i Aigul Kalaganovą, SMAK Partners to marka osobista stworzona, aby pomagać międzynarodowym klientom w odkrywaniu wyjątkowych możliwości inwestycyjnych i nieruchomości.

Zapewniamy uczciwe doradztwo, lokalne doświadczenie i spersonalizowane wsparcie na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości.

Aby zapewnić profesjonalną reprezentację i pełną zgodność z prawem, wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości są przeprowadzane za pośrednictwem naszych zaufanych, licencjonowanych partnerów:

* HUB Property dla Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRNC)

* BazaNova Management Co. dla Kambodży

Naszą misją jest budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, przejrzystości i wyjątkowej obsłudze.