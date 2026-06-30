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SMAK Partners

SEA LIFE APT. SEA STAR 2 DÜKKAN NO:2 İSKELE
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
1 rok
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Strona internetowa
Strona internetowa
hub-property.net/ru
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Założona przez Swietłanę Maspanową i Aigul Kalaganovą, SMAK Partners to marka osobista stworzona, aby pomagać międzynarodowym klientom w odkrywaniu wyjątkowych możliwości inwestycyjnych i nieruchomości.

Zapewniamy uczciwe doradztwo, lokalne doświadczenie i spersonalizowane wsparcie na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości.

Aby zapewnić profesjonalną reprezentację i pełną zgodność z prawem, wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości są przeprowadzane za pośrednictwem naszych zaufanych, licencjonowanych partnerów:

* HUB Property dla Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRNC)
* BazaNova Management Co. dla Kambodży

Naszą misją jest budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, przejrzystości i wyjątkowej obsłudze.

Nasi partnerzy
12 agentów 8 agencje 3 dewelopera
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Nowe budynki
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Premium Premium
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
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Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$194,503
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Blue Residence jest premium rozwoju mieszkalnego znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy kurortu Iskele, Long Beach, jednym z najbardziej pożądanych miejsc na północnym Cyprze.W połączeniu z nowoczesną architekturą, otoczeniem krajobrazu i doskonałymi udogodnieniami projekt oferuje idealny…
Agencja
SMAK Partners
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Premium Premium
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$61,705
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 40–128 m²
50 obiekty nieruchomości 50
Cezar Resort - Resort Miasto nad morzem 🌊🏖✨Cezar Resort znajduje się w Iskele, obok słynnej Long Beach - jednej z najpiękniejszych piaszczystych plaż na Cyprze.Cały projekt obejmuje 393,570 mkw, tworząc prawdziwe miasto kurortów z własnych restauracji, centrów SPA, parków i obszarów rekreacy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0 – 80.0
70,375 – 114,858
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 122.0
86,973 – 152,701
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
221,748
Kawalerka
40.0 – 60.0
61,080 – 139,422
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
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Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Spathariko, Cypr Północny
od
$136,135
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Zespół mieszkaniowy La Isla Villas
Spathariko, Cypr Północny
od
$278,639
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 170 m²
1 obiekt nieruchomości 1
La Isla Villas - harmonia natury i nowoczesne życie w pobliżu Long Beach 🌿🌊La Isla Wille to nowoczesny rozwój mieszkaniowy stworzony z filozofii "Czysty oddech do przyszłości", łączący radość życia na wyspie, naturalną harmonię i nowoczesny komfort.Projekt znajduje się w atrakcyjnej dzielnic…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$91,075
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 55–75 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Sea Life Residence - Życie w sercu Long Beach 🌊🏖Życie morskie Rezydencja jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny położony zaledwie jedną minutę spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach.Oferuje on rzadką okazję do mieszkania tuż nad morzem, w centrum infrastru…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 60.0
85,645 – 118,177
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
136,103 – 183,241
Agencja
SMAK Partners
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