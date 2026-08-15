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Lokale Biurowe w Cypr Północny

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nieruchomości komercyjne
16
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Biura z Widokiem na Morze w Prestiżowej Lokalizacji w Girne, Cypr Północny Położona w Girne …
$189,114
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Pomieszczenie biurowe 60 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Sklepy o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne to jedn…
$182,299
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/3
Property Summary - A Fourth floor Office - Extending to approximately 85 sq. m. internal…
$204,005
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Pomieszczenie biurowe 133 m² w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 133 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Piętro 3/3
Property Summary - A Third floor Office. - Extending to approximately 122 sq. m. interna…
$278,333
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