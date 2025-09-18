  1. Realting.com
  3. BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Cypr Północny, Girne Belediyesi
Agencja nieruchomości
7 miesięcy
Русский
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:12
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nowe budynki
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Spathariko, Cypr Północny
od
$163,586
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
INFINITY to nowoczesny kompleks mieszkalny zaprojektowany i zaprojektowany przez Isatis Construction, który oferuje szeroką gamę apartamentów z widokiem na morze. Znajduje się 450 metrów od zapierającej dech w piersiach Long Beach, która jest doskonałym miejscem na spokojne życie lub tylko d…
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$186,111
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
GRAND SAPPHIRE BLU składa się z 5 wznoszących się budynków, każdy z 28 piętrami i 8 niskich bloków, każdy z 5 piętrami. Projekt znajduje się na działce o łącznej powierzchni 90727.18 m2 i obejmuje 2345 jednostek, w tym studia, jeden, dwa, trzy pokojowe apartamenty i penthouses.WIELKIE BLU SA…
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$109,934
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Kompleks mieszkalny CAESAR RESORT SPA ma idealne położenie w stosunku do Morza Śródziemnego: zaledwie 300 m od łagodnie piaszczystej plaży Long Beach (1.5 km długości) z słynnych restauracji, wyposażone w obszary rekreacyjne, boiska sportowe, ścieżki spacerowe i rowerowe.WYNIK KAESORU SPA to…
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Cypr Północny
od
$124,263
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
ELYSIUM jest małym luksusowym kompleksem mieszkalnym. Projekt jest zamkniętą mikrodzielnicą elitarnej nieruchomości o łącznej powierzchni 33000 metrów kwadratowych. Terytorium posiada bezpieczeństwo, infrastrukturę wypoczynkową, tropikalny ogród, stylowy projekt krajobrazu, dekoracyjne oświe…
Nasi agenci w Cypr Północny
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
