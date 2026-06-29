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Dzielnica mieszkaniowa

Trikomo, Cypr Północny
od
$170,287
;
6
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ID: 4110
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    22

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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