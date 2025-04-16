Dzielnica mieszkaniowa Prodaje se garsonjera od 34m2 sa ostavom i parking mjestom - Royal Park (Donja Gorica)

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Royal Park je stambeni objekat visoke kategorije, smješten u mirnom i urbanizovanom dijelu Podgorice – Donjoj Gorici. Projekat potpisuje Rezident D.O.O., domaći investitor poznat po pažljivo planiranim i kvalitetno izvedenim objektima.Arhitektonsko rješenje objekta oslanja se na jednostavne i čiste forme, tople tonove fasade i prirodne materijale koji se skladno uklapaju u okruženje. Objekat odiše funkcionalnošću i elegancijom, a svaki stan je projektovan s ciljem da pruži maksimalan komfor, osunčanost i efikasnost prostora.Stan koji je u ponudi nalazi se na drugom spratu zgrade i zauzima površinu od 34m², uz dodatnih 8m² ostave. Uz stan ide i parking mjesto, što dodatno povećava funkcionalnost i praktičnost.Cijena iznosi 105.000 EUR, a stan će biti useljen krajem decembra.
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.