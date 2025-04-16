  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$189,773
;
2
ID: 28213
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna novogradnja📅 Rok završetka radova: kraj 2025 godine.

Podgorica, Czarnogóra
