  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$293
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28530
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se garsonjera u Preko Morace! Izdaje se prostrana i funkcionalna garsonjera površine 30m², smjestena na 1. spratu stambene zgrade. Garsonjera se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini fakulteta, marketa, kafica, restorana i svih važnih sadrzaja, sto je cini idealnom za studente i zaposlene. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,584
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Czarnogóra
od
$316,875
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$195,583
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Czarnogóra
od
$2,500
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$115,953
Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 52m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$271,104
Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje