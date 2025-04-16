  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
7
ID: 28188
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban lijepo namjesten na odlicnoj lokaciji. Stan se nalazi u naselju Zagorič i povrsine je 45m2, nalazi se na 1. spratu stambene zgrade. Cijena: 500€

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

