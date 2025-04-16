  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$257,021
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28585
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880
Dzielnica mieszkaniowa Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,174
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,115
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$257,021
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$195,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 41–75 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny z basenem i SPA w Becici. Budynek posiada 7 pięter i 24 apartamenty z widokiem na morze, windę panoramiczną, basen, strefę relaksu, sauny i garaż podziemny. Odległość od morza - 400 metrów.Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny oferuje hipnotyzujące widoki na morze, Sveti…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
219,817
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
321,569
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. I…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje