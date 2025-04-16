  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$411
2
ID: 28414
Data aktualizacji: 1.10.2025

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču Nenamješten – mogućnost uređenja prema sopstvenim potrebama     Pogodan za:   Stanovanje Kancelarijsku djelatnost ili tihi biznis     Cijena zakupa: 350 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji sa lakim pristupom glavnim saobraćajnicama. Za više informacija ili zakazivanje prezentacije, kontaktirajte nas.

Podgorica, Czarnogóra
Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Zespół mieszkaniowy The Dreams by Dukley
Tivat, Czarnogóra
od
$587,217
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 98–281 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny - Dreams by Dukley znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Porto Czarnogóra.Obejmuje trzy bloki mieszkalne i basen na dachu. Każdy budynek oferuje luksusowe apartamenty i przestronne penthouses, zaprojektowane doskonale z najwyższej jakości umeblowania, w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
1,29M
Mieszkanie 3 pokoi
281.0
4,11M
Nieruchomości komercyjne
164.0
3,31M
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Czarnogóra
od
$104,144
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny Minder Nexus - nowoczesny styl życia w malowniczym KavachePrzedstawiamy Państwu nowy projekt mieszkaniowy klasy premium Minder Nexus, położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Czarnogóry - Kavache. Ten przytulny zakątek przyrody znajduje się zaledwie kilka min…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$131,538
Opcje wykończenia Gotowe
Udogodnienia: Luksusowy kompleks mieszkalny położony w malowniczym mieście Tivat, apartamenty w kompleksie są tworzone z miłości do szczegółów, zapewniając wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego życia. Nowoczesna architektura kompleksu jest zaprojektowana w taki sposób, że z każdeg…
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
