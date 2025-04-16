Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.
Karakteristike stana:
Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom
Spavaća soba
Kupatilo
Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču
Nenamješten – mogućnost uređenja prema sopstvenim potrebama
Pogodan za:
Stanovanje
Kancelarijsku djelatnost ili tihi biznis
Cijena zakupa: 350 € mjesečno
Stan se nalazi na odličnoj lokaciji sa lakim pristupom glavnim saobraćajnicama. Za više informacija ili zakazivanje prezentacije, kontaktirajte nas.
