  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$281,667
ID: 28327
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih važnih sadržaja. Prostran i svijetao, idealan je za porodično stanovanje ili kao investicija.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
