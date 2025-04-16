Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou. Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepenicama koje vode do dvije spavace sobe i galerije! Nalazi se u blizini plaze i idealan je za investiciju i za zivot!