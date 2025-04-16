  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Sutomore
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Sutomore, Czarnogóra
od
$117,361
;
6
ID: 28347
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasteczko
    Sutomore

O kompleksie

Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepenicama koje vode do dvije spavace sobe i galerije! Nalazi se u blizini plaze i idealan je za investiciju i za zivot!

Sutomore, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Czarnogóra
od
$117,361
