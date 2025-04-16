  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$822
ID: 28218
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije pet friendly. Mjesečna kirija iznosi 700 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
