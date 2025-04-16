  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
ID: 28197
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se konforan trosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je kompletno opremljen i idealan za porodicni zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Finanse

