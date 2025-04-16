  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$704
ID: 28351
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Podgorica, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$107,972
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi na Zabjelu. Stan je ukupne kvadrature 43m2 i nalazi se na prvom spratu.Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na mirnoj lokaciji koja je odlicno povezana sa svim djelovima grada.
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,291
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Dzielnica mieszkaniowa Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$257,021
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija
