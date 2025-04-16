Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
📍 Izdavanje jednosoban stan – Central Point, Podgorica
✨ Lijepo opremljen stan u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.
Površina: 47 m²
Struktura: Jednosoban stan
Sprat: 9. sprat (zgrada sa liftom)
Stan je potpuno namješten i moderno opremljen
Lokacija: Central Point – neposredna blizina šoping centra, marketa, kafića i svih važnih sadržaja
💶 Cijena: 550 € mjesečno
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
