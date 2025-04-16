  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Czarnogóra
od
$645
;
4
ID: 29523
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

📍 Izdavanje jednosoban stan – Central Point, Podgorica   ✨ Lijepo opremljen stan u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Površina: 47 m² Struktura: Jednosoban stan Sprat: 9. sprat (zgrada sa liftom) Stan je potpuno namješten i moderno opremljen Lokacija: Central Point – neposredna blizina šoping centra, marketa, kafića i svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 550 € mjesečno

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan, povrsine 48m2, na trećem spratu stambene zgrade.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život.Nalazi se u zg…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
