Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Czarnogóra
od
$140,833
Data aktualizacji: 1.10.2025

Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost skupštine stanara.Nalazi se u zgradi novogradnje, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto pod rampom.

Zostaw swoje zapytanie
