  2. Czarnogóra
  3. Sutomore

Nowe budynki na sprzedaż w Sutomore

mieszkania
1
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Czarnogóra
od
$117,361
Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepen…
