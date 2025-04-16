  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
;
10
ID: 28260
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba sa kaminomKuhinja i trpezarijaVelika ostavaKupatilo + odvojeni toalet sa tuš kabinomPosebna prostorija – garderoberDva ulaza (glavni i pomoćni)Karakteristike:Podno grejanje i sistem klimatizacijeKamin u dnevnoj sobiAlarmni sistemSistem za automatsko navodnjavanje u baštiUređena i privatna bašta – idealna za odmor ili druženjeIzdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

