Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$528
7
ID: 28446
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
