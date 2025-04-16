Udogodnienia: Luksusowy kompleks mieszkalny położony w malowniczym mieście Tivat, apartamenty w kompleksie są tworzone z miłości do szczegółów, zapewniając wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego życia. Nowoczesna architektura kompleksu jest zaprojektowana w taki sposób, że z każdego okna otwiera się wspaniały widok na morze, a według zestawu zalet i stosunek ceny do jakości, jest to najlepszy kompleks mieszkalny w mieście Tivat dzisiaj. Zamknięte terytorium. Wspaniały widok na morze z każdego mieszkania. Duży basen na terytorium kompleksu. Bezpośredni dostęp do plaży z kompleksu. cumowania łodzi. Plac zabaw. Sportowy teren. Szeroki wybór apartamentów. Systemy rozszczepialne, kotły. Instalacja od producentów premium. Szybki Internet. Monitoring wideo. Obsługa konsjerża.
