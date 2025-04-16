Udogodnienia: Luksusowy kompleks mieszkalny położony w malowniczym mieście Tivat, apartamenty w kompleksie są tworzone z miłości do szczegółów, zapewniając wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego życia. Nowoczesna architektura kompleksu jest zaprojektowana w taki sposób, że z każdego okna otwiera się wspaniały widok na morze, a według zestawu zalet i stosunek ceny do jakości, jest to najlepszy kompleks mieszkalny w mieście Tivat dzisiaj. Zamknięte terytorium. Wspaniały widok na morze z każdego mieszkania. Duży basen na terytorium kompleksu. Bezpośredni dostęp do plaży z kompleksu. cumowania łodzi. Plac zabaw. Sportowy teren. Szeroki wybór apartamentów. Systemy rozszczepialne, kotły. Instalacja od producentów premium. Szybki Internet. Monitoring wideo. Obsługa konsjerża.



Lokalizacja:

Plac graniczy z lasem sosnowym z wyposażonym obszarem rekreacyjnym;

W odległości spaceru: sklepy, restauracje, czyste plaże, a także nabrzeże najbardziej prestiżowego portu w Europie - Porto Czarnogóra.

Bardzo blisko jest Tivat International Airport, zaledwie 5 minut jazdy od kompleksu.

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!

Pomożemy ci i wynajmiemy!



Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!

WOLNA KONSULTACJA!!!



Mamy umowy online!!



Zarejestrowana agencja nieruchomości w Montenegro GATE Realty!

Jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami!