Kompleks mieszkalny

Tivat, Czarnogóra
$131,538
ID: 27484
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 538936
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 25.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Udogodnienia: Luksusowy kompleks mieszkalny położony w malowniczym mieście Tivat, apartamenty w kompleksie są tworzone z miłości do szczegółów, zapewniając wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego życia. Nowoczesna architektura kompleksu jest zaprojektowana w taki sposób, że z każdego okna otwiera się wspaniały widok na morze, a według zestawu zalet i stosunek ceny do jakości, jest to najlepszy kompleks mieszkalny w mieście Tivat dzisiaj. Zamknięte terytorium. Wspaniały widok na morze z każdego mieszkania. Duży basen na terytorium kompleksu. Bezpośredni dostęp do plaży z kompleksu. cumowania łodzi. Plac zabaw. Sportowy teren. Szeroki wybór apartamentów. Systemy rozszczepialne, kotły. Instalacja od producentów premium. Szybki Internet. Monitoring wideo. Obsługa konsjerża.

Lokalizacja:

  • Plac graniczy z lasem sosnowym z wyposażonym obszarem rekreacyjnym;
  • W odległości spaceru: sklepy, restauracje, czyste plaże, a także nabrzeże najbardziej prestiżowego portu w Europie - Porto Czarnogóra.
  • Bardzo blisko jest Tivat International Airport, zaledwie 5 minut jazdy od kompleksu.

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!
Pomożemy ci i wynajmiemy!

Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!
WOLNA KONSULTACJA!!!

Mamy umowy online!!

Zarejestrowana agencja nieruchomości w Montenegro GATE Realty!
Jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami!

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra

Kompleks mieszkalny
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Powrót do
