  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$150,222
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28165
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organizovan – dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom čini otvoreni koncept, dok spavaća soba nudi privatnost i mir. Stan ima moderan enterijer, savremen stil opremanja i obilje prirodnog svjetla.➡ Posebna prednost ovog stana je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnost.Zgrada je novije gradnje, sa urednim ulazom i dobrim održavanjem, a lokacija omogućava brzu vezu sa svim ključnim dijelovima grada.📍 Lokacija: Podgorica🏢 Površina: 42 m²🏢 Sprat: V (peta etaža)🚗 Parking: privatno mjesto pod rampom💶 Cijena: 130.000 

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$303,775
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Czarnogóra
od
$510,825
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$150,222
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Czarnogóra
od
$161,958
One bedroom apartment with a surface area of ​​43.89 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42m², smješten na trećem spratu stambene zgrade u City kvartu, iznad K Sporta. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan posjeduje klimu i nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje