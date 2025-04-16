Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$205,382
;
9
ID: 28209
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Czarnogóra
od
$523,744
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 161 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Designerskie wille otoczone zielenią, zaledwie 1,5 km od Portonovi i One & Only in Řenovići.Doskonała mieszanka prywatności, zapierające dech w piersiach widoki i architektura zanurzona w przyrodzie.- Powierzchnia willi: 160- 190m ²- 2-3 sypialnie- Panoramiczny widok na morze, zatokę i góry-…
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro…
