Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$704
ID: 28611
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

