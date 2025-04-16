  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
6
ID: 28346
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
