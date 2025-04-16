  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$316,875
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28490
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, gostinjski toalet, kao i kupatilo. Takođe, stan posjeduje ostavu za dodatnu funkcionalnost. Orijentacija stana je istok-jug, što pruža odličnu količinu prirodne svjetlosti tokom dana. Zgrada je veoma mirna i ima samo dva stana po spratu, što garantuje intimnost i privatnost. Iako je stan u dobrom stanju, potrebna su određena ulaganja kako bi se prilagodio vašim željama i potrebama. Iako stan nema garažu, njegova pozicija i potencijal čine ga izuzetnom prilikom za kupovinu.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Czarnogóra
od
$104,144
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$316,875
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Czarnogóra
od
$880,208
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny w Dobrocie.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 150 metrów od morza w malowniczej miejscowości Dobrota, w Zatoce Kotor.Kompleks składa się z dwóch niezależnych budynków z nazwami, które odzwierciedlają ich unikalny charakter: Le Soleil i La Lune.Oba budynki są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
299,975 – 365,277
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
475,757
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$293,403
Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje