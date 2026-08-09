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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Siguldas novads, Łotwa

;
Zygwold
28
Krimuldas pagasts
8
Incukalna pagasts
3
40 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
$214,770
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/3
$194,914
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/3
$213,188
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
$206,179
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
$247,483
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Klavas, Łotwa
Dom 4 pokoi
Klavas, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 2
$184,643
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/3
$213,188
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Zygwold, Łotwa
Dom 8 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Wspaniała nieruchomość w doskonałej lokalizacji w Sigulda. Odnowiony budynek z przestronnym …
$227,737
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/3
$215,428
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
$235,876
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
$161,803
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/3
$215,428
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/3
$185,008
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
$235,195
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 12 pokojów w Zygwold, Łotwa
Dom 12 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 503 m²
Liczba kondygnacji 2
$748,690
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Krimuldas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Krimuldas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/3
$46,789
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
$245,350
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 33 pokoi w Zygwold, Łotwa
Dom 33 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 33
Powierzchnia 2 735 m²
Piętro 1/3
Wyjątkowa okazja, aby kupić "Krimulda Manor" kompleks. Dom rezydencji Krimulda jest nadal fu…
$3,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/3
$186,181
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/3
$222,238
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Klavas, Łotwa
Dom 5 pokojów
Klavas, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 2
$236,092
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/3
$196,963
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Agencja
Tribus Realty
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Dom w Zygwold, Łotwa
Dom
Zygwold, Łotwa
Powierzchnia 7 000 m²
Piętro 3/3
Historyczne centrum Krimuldy znajduje się na prawym brzegu rzeki Gauja. Dom właścicieli ziem…
$3,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/3
$216,761
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/3
$244,995
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
$214,770
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 146 m²
Piętro 7/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$668,062
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Mieszkanie 2 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$149,924
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Dom 9 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 9 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
20 km od Rygi znajduje się najlepsza elitarna osada „Sunishi”". Zamknięta wioska nad brzegie…
$567,332
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Dom 8 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 3
Całkowicie wykończony, wyposażony w najnowszą technologię, ekskluzywny dwór nad jeziorem. Do…
$1,16M
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Typy nieruchomości w Siguldas novads.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Siguldas novads, Łotwa

z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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