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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kekavas pagasts, Łotwa

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mieszkania
19
domy
11
30 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/2
$384,324
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/3
$86,652
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
$276,698
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
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Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
Klasyczny dom estetyczny z pięknym przestronnym dziedzińcem na długookresowym czynszu w Katl…
$498,046
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Dom 8 pokojów w Lapenieki, Łotwa
Dom 8 pokojów
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 425 m²
Liczba kondygnacji 2
$410,529
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż energooszczędne 4 pokoje apartament z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowani…
$305,797
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Agencja
Metropolis Riga
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$388,854
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom w Plakanciems, Łotwa
Dom
Plakanciems, Łotwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
Dom znajduje się w Kekava volost, zaledwie 15 minut jazdy od Rygi. Ciche, spokojne i zielone…
$587,027
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$387,824
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż nowy apartament 3 + pokój z oddzielną kuchnią i podziemnym parkingiem z opłaty e…
$259,236
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$259,236
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$253,607
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 6 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 818 m²
Liczba kondygnacji 3
niezależne ogrzewanie, miejskie zaopatrzenie w wodę, ścieki miejskie, dobrze utrzymany obsza…
$1,40M
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$247,795
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament 3 + pokój z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemnym p…
$255,460
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$340,805
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Lapenieki, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/3
$211,374
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$267,244
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$249,283
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament trzypokojowy z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemny…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$263,812
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 8 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 319 m²
Piętro 1/3
$372,379
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Agencja
Tribus Realty
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Dom 4 pokoi w Dzerumi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
$138,515
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Dzerumi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,432
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż słoneczne 4 pokoje apartament z tarasem i podziemnym parkingiem z naładowaniem e…
$305,797
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$267,701
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$248,939
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 10 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 10 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 612 m²
Liczba kondygnacji 3
$515,540
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Agencja
Tribus Realty
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Dom 12 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 12 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 1 123 m²
Liczba kondygnacji 2
jest obecnie jednym z najpiękniejszych, ekskluzywnych i najdroższych domów w Jurmali. Dom …
$6,30M
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Parametry nieruchomości w Kekavas pagasts, Łotwa

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