Wysoka jakość i niski koszt. Dom jest w pełni zmontowany w produkcji, co pozwala znacznie poprawić jakość robót i obniżyć koszty produktu. Wygoda. Dom jest w pełni gotowy do pracy — ma całą komunikację, jest całkowicie wykończony i zawiera cały niezbędny sprzęt i instalację wodną. Oszczędzanie czasu. Oszczędzasz czas na wyborze projektu, poszukiwaniu konstruktorów i wyborze materiałów budowlanych. Nie musisz spędzać czasu na monitorowaniu procesu budowy na miejscu, ponieważ go nie ma. Dom jest montowany w warsztacie i instalowany na miejscu w ciągu kilku dni. Mobilność i prostota instalacji. Dom jest transportowany ciężarówką. Domyślnie nie jest to nieruchomość, która pozwala na jej instalację bez zezwoleń i zezwoleń. Dom można umieścić na jednej stronie, a następnie przenieść na drugą. Przyjazność dla środowiska. Oszczędzamy zasoby naturalne na wszystkich etapach produkcji — obróbka drewna nie wymaga dużo energii w porównaniu do produkcji cegieł lub bloków betonowych. Oszczędzamy na emisji CO2, optymalizując logistykę —, transportujemy gotowy moduł, a nie jego części, minimalizując w ten sposób ilość sprzętu. Wszystkie materiały są odnawialne, to znaczy, jeśli chcesz, typowy dom VITHAUS można zdemontować i wykorzystać do innych projektów. Technologia instalacji domu VITHAUS została zaprojektowana tak, aby bardzo ostrożnie podchodzić do miejsca — podczas instalacji domu, pokrywa gleby nie jest zakłócona. Domy VITHAUS są energooszczędne — zużywają niewielką ilość energii do ogrzewania i wykorzystują energię słoneczną do ogrzewania dzięki dużej powierzchni oszklenia. Możliwość wzrostu. Mały dom VITHAUS może stać się tymczasowym domem na okres budowy większego domu, a następnie przekształcić się w przytulny pensjonat, lub być głównym domem, który można ukończyć i rozwinąć.