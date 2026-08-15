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Dom wolnostojący na sprzedaż w Łotwa

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Klives, Łotwa
Dom wolnostojący
Klives, Łotwa
$952,404
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom wolnostojący w Baldones pagasts, Łotwa
Dom wolnostojący
Baldones pagasts, Łotwa
Oferujemy unikalną nieruchomość w pobliżu Baldone, która łączy prywatność, bliskość natury i…
$400,341
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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