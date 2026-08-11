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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kekavas novads, Łotwa

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Kekavas pagasts
32
Baldona
3
41 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
$277,402
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$259,236
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Dzerumi, Łotwa
Dom 3 pokoi
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
$178,737
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
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Dom 6 pokojów w Dzintari, Łotwa
Dom 6 pokojów
Dzintari, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
$358,835
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$248,939
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament trzypokojowy z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemny…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$249,283
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 6 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
$217,328
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż słoneczne 4 pokoje apartament z tarasem i podziemnym parkingiem z naładowaniem e…
$305,797
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 7 pokojów w Baldona, Łotwa
Dom 7 pokojów
Baldona, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
$294,911
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Agencja
Tribus Realty
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Dom 1 pokój w Baldona, Łotwa
Dom 1 pokój
Baldona, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 426 m²
Piętro 1/1
$110,342
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Dom 8 pokojów w Lapenieki, Łotwa
Dom 8 pokojów
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 425 m²
Liczba kondygnacji 2
$410,529
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Lapenieki, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/3
$211,374
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$388,854
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 2 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/3
$86,652
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$387,824
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom wolnostojący w Baldones pagasts, Łotwa
Dom wolnostojący
Baldones pagasts, Łotwa
Oferujemy unikalną nieruchomość w pobliżu Baldone, która łączy prywatność, bliskość natury i…
$400,341
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$267,244
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 6 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 818 m²
Liczba kondygnacji 3
niezależne ogrzewanie, miejskie zaopatrzenie w wodę, ścieki miejskie, dobrze utrzymany obsza…
$1,40M
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Agencja
VIP Real
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Dom 4 pokoi w Kekava, Łotwa
Dom 4 pokoi
Kekava, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 630 m²
Piętro 1/2
Oferowane na sprzedaż nieruchomości w regionie Kekava 30 minut od centrum Rygi.Na przestronn…
$1,94M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$263,812
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$247,795
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż nowy apartament 3 + pokój z oddzielną kuchnią i podziemnym parkingiem z opłaty e…
$259,236
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament 3 + pokój z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemnym p…
$255,460
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$267,701
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
Klasyczny dom estetyczny z pięknym przestronnym dziedzińcem na długookresowym czynszu w Katl…
$502,190
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Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/2
$384,324
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$253,607
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Metropolis Riga
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Dom w Plakanciems, Łotwa
Dom
Plakanciems, Łotwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
Dom znajduje się w Kekava volost, zaledwie 15 minut jazdy od Rygi. Ciche, spokojne i zielone…
$587,027
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Typy nieruchomości w Kekavas novads.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Kekavas novads, Łotwa

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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