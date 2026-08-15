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Penthouse na Sprzedaż w Łotwa

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Ryga
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4 obiekty total found
Penthouse w Jurmała, Łotwa
Penthouse
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 200 m²
$319,549
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Penthouse 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Penthouse 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 6/7
Apartament w centrum Rygi, w prestiżowej lokalizacji, w cichym centrum,124, 1 m2 - Trzy sypi…
$343,365
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Penthouse 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Penthouse 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 7/7
Apartament w Rydze, prestiżowa lokalizacja, iUnique poddasze powierzchni mieszkania 153 m2, …
$649,669
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Penthouse 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Penthouse 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 10/11
Sprzedajemy penthouse, 5-pokojowe mieszkanie w elitarnym domu w Rydze, 86 Krasta Street.Apar…
$286,486
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