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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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mieszkania
485
domy
362
847 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/3
Elegancki apartament w sercu Jūrmala - Jomas Street 65 / 67 Na sprzedaż: nowoczesny i przest…
$172,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 3 pokoje apartament w elitarnym kompleksie - tarasy słoneczne!Opis:- Projekt zos…
$763,393
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Metropolis Riga
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 345 m²
Piętro 3/3
Najwyższy front z dwoma zabytkowymi budynkami oznaczonymi jako zabytki architektoniczne. Cen…
$856,233
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 148 m²
Nowy, nowoczesny dom położony w prestiżowej lokalizacji Jurmala, w Bulduri jest oferowany na…
$632,367
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VIP Real
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 4/4
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowym ekskluzywnym projekcie mieszkalnym w wydmie w Jurm…
$605,011
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1
eko dom, w prestiżowej dzielnicy Xenos Jurmala, nowoczesny i niedawno zbudowany. 200 m do mo…
$572,263
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesne apartamenty klasy A + nad morzem!Nowe apartamenty w Villa Astor, nowoczesne wnętr…
$290,370
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 3
Ekspozycyjna oferta: nieruchomość w pobliżu Parku Przyrody Ragakapa, w odległości krótkiego …
$2,56M
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Mieszkanie 1 pokój w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/2
Ten nowoczesny, w pełni odnowiony apartament dwupokojowy znajduje się w dobrze utrzymanym bu…
$62,242
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Świetna infrastruktura, oszałamiająco piękna przyroda, w pobliżu brzegu rzeki Lielupe, jacht…
$1,51M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przestronne mieszkanie w kompleksie Sky Garden.Na sprzedaż jasny apartament trzypokojowy w k…
$216,220
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2
Oferujemy apartament w odnowionym budynku w Dubulti, przy 55a Slokas Street. Apartament znaj…
$116,031
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Agencja
VIP Real
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Nowy dom 3-pokojowy rząd w zamkniętym kompleksieKomfort zaczyna się od miejsca. Nowy projekt…
$230,780
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Metropolis Riga
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/2
Sprzedajemy unikalną nieruchomość w malowniczym miejscu - Jurmala, Lielupe, w pobliżu rzeki …
$942,691
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Dom 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 239 m²
Liczba kondygnacji 3
Penthouse z tarasem w klubie "Marsylia" w Dzintari.Idealne miejsce do zamieszkania - w pobli…
$914,706
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Metropolis Riga
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
W domu znajduje się 5 sypialni, 3 toalety (2 z nich to łazienki), sauna, 2 salony z pięknym …
$696,184
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Agencja
VIP Real
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Mieszkanie 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Apartament w Bulduri, 10 minut spacerem od morza!Dostępne na sprzedaż i wynajem.Status prawn…
$351,161
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Metropolis Riga
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Niesamowite mieszkanie na poziomie 2 w Jurmala, Lielupe na sprzedaż! Lielupe jest częścią Ju…
$1,03M
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Dom 8 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 8 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywna willa z domem rodzinnym znajduje się we wspaniałej lokalizacji, w pobliżu rzeki …
$1,88M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2/3
Oferujemy zakup ekskluzywnych apartamentów w nowym projekcie w Jurmala na Dzienatri Avenue! …
$611,754
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom (można podzielić na dwie rodziny), 8 pokoi, 3 wejścia do domu (+ wejście do garażu)…
$568,550
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VIP Real
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, panoramiczne okna, niezależne ogrzewanie, zab…
$394,504
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VIP Real
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Dom 8 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 8 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 8
Piętro 2/2
Wynajem tej nieruchomości na długi czasWynajem tej nieruchomości na wynajem letniOferujemy p…
$1,40M
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, nowoczesny remont, okna panoramiczne, w pełni…
$1,57M
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 326 m²
Piętro 2/2
Nowoczesny dom prywatny z dużą działką w Melluži, JūrmalaOferujemy ekskluzywny prywatny dom …
$1,04M
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy dom na sprzedaż w Bulduri! Powierzchnia: 500 m ², powierzchnia domu: 177 m ². Na p…
$288,916
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VIP Real
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
nowoczesny remont, w pełni umeblowany, wbudowany w kuchnię, kominek, sauna, basen, ogrzewani…
$754,199
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Agencja
VIP Real
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 3
nowy budynek, okna z tworzywa sztucznego, wszystkie komunikacji miejskiej, dom rzędowy, nowo…
$446,718
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Agencja
VIP Real
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5/8
Oferujemy na sprzedaż przestronne mieszkanie w nowym projekcie Park House. To dom w sercu J…
$600,212
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
$640,276
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Jurmała, Łotwa

z garażem
z Taras
z Widok na morze
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