Zezwolenie na pobyt w Łotwa

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Obecne łotewskie przepisy imigracyjne przewidują następujące podstawy, na podstawie których inwestorzy mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy:
1. Na podstawie inwestycji w nieruchomości na Łotwie
Nabycie w Republice Łotewskiej (w szczególności w Rydze lub w Jūrmali) jednej z nieruch…
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Konsultant imigracyjny
AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"
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ŚWIADCZENIA:
Prostota: W porównaniu z innymi krajami UE uzyskanie zezwolenia na pobyt na Łotwie jest proste i skuteczne, co trwa do trzech miesięcy.
Przystępność cenowa: Koszt zabezpieczenia zezwolenia na pobyt za pośrednictwem inwestycji w nieruchomości na Łotwie należy do najniższy…