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Zezwolenie na pobyt w Łotwa

Łotwa Łotwa
Termin odbioru: od 2 miesięcy
Koszty: od
$69,886
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Zezwolenie na pobyt w Łotwa
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Program Złota Wiza Łotwy oferuje stosunkowo tanie inwestycje w celu uzyskania zezwolenia na pobyt krajów UE mających dostęp do krajów Schengen bez wiz.

Jest to strategiczna brama dla bałtyckich i północnych rynków europejskich.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 2 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$69,886
Czas trwania
Czas trwania
3 miesięcy
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Zezwolenie na pobyt w Łotwa
Łotwa Łotwa
od
$69,886
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Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
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Obecne łotewskie przepisy imigracyjne przewidują następujące podstawy, na podstawie których inwestorzy mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy: 1. Na podstawie inwestycji w nieruchomości na Łotwie Nabycie w Republice Łotewskiej (w szczególności w Rydze lub w Jūrmali) jednej z nieruch…
Konsultant imigracyjny
AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"
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Konsultant imigracyjny
AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zezwolenie na pobyt
Latvian Residence Permit through Real Estate Purchase – This is the fastest, easiest, and most affordable way to secure both a valuable investment in a stably developing country and the privilege of unrestricted travel within the Schengen Area
Latvian Residence Permit through Real Estate Purchase – This is the fastest, easiest, and most affordable way to secure both a valuable investment in a stably developing country and the privilege of unrestricted travel within the Schengen Area
Łotwa Łotwa
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$291,563
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
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ŚWIADCZENIA: Prostota: W porównaniu z innymi krajami UE uzyskanie zezwolenia na pobyt na Łotwie jest proste i skuteczne, co trwa do trzech miesięcy. Przystępność cenowa: Koszt zabezpieczenia zezwolenia na pobyt za pośrednictwem inwestycji w nieruchomości na Łotwie należy do najniższy…
Agencja
Mercury Group Latvia
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