O agencji

Firma „VIP Real” została założona w 2004 roku i miała nazwę « MC Real », ale biorąc pod uwagę pracę z nieruchomościami tylko w klasie premium w 2015 roku, zmieniliśmy nazwę i zmieniliśmy nazwę na „VIP Real”". Koncentrując swoją działalność tylko w luksusowym kurorcie Jurmala, zgromadziliśmy duże doświadczenie w transakcjach i zyskaliśmy reputację wiarygodnego partnera biznesowego na rynku. W związku z tym aktywnie rozwijamy nieruchomości komercyjne, a także sprzedaż nieruchomości w Rydze.

W tej chwili możemy zaoferować naszym klientom następujące usługi:

• Sprzedaż / zakup i dzierżawa nieruchomości w Jurmala i Rydze,

• Sprzedaż / zakup nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych w Jurmali i Rydze,

• Rozwój projektów nieruchomościowych,

• Wsparcie prawne transakcji i rejestracja dokumentu pobytowego.

Reputacja i dobre imię firmy dają nam znaczącą przewagę nad konkurencją i znacznie poszerzają grono potencjalnych klientów. Dlatego cenimy nasze imię i zawsze bierzemy pod uwagę fakt, że jedną z głównych wartości biznesmena jest czas. Naszym potencjalnym klientom dostarczamy tylko dokładne informacje o prawdziwych obiektach i staramy się to zrobić jak najszybciej. W swoich działaniach „VIP Real” kieruje się zasadami profesjonalizmu, wiarygodności i uczciwości.

Nasza firma gwarantuje indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniamy tylko te usługi, które są dobrze zorientowane i są specjalistami. Zespół naszych specjalistów ds. Pracowników zawsze chętnie Ci pomoże.