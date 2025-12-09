  1. Realting.com
Łotwa, Jurmała
;
Agencja nieruchomości
2004
4 lata 8 miesięcy
English, Русский, Français, Latviešu
www.vipreal.lv
O agencji

Firma „VIP Real” została założona w 2004 roku i miała nazwę « MC Real », ale biorąc pod uwagę pracę z nieruchomościami tylko w klasie premium w 2015 roku, zmieniliśmy nazwę i zmieniliśmy nazwę na „VIP Real”". Koncentrując swoją działalność tylko w luksusowym kurorcie Jurmala, zgromadziliśmy duże doświadczenie w transakcjach i zyskaliśmy reputację wiarygodnego partnera biznesowego na rynku. W związku z tym aktywnie rozwijamy nieruchomości komercyjne, a także sprzedaż nieruchomości w Rydze.

W tej chwili możemy zaoferować naszym klientom następujące usługi:

• Sprzedaż / zakup i dzierżawa nieruchomości w Jurmala i Rydze,

• Sprzedaż / zakup nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych w Jurmali i Rydze,

• Rozwój projektów nieruchomościowych,

• Wsparcie prawne transakcji i rejestracja dokumentu pobytowego.

Reputacja i dobre imię firmy dają nam znaczącą przewagę nad konkurencją i znacznie poszerzają grono potencjalnych klientów. Dlatego cenimy nasze imię i zawsze bierzemy pod uwagę fakt, że jedną z głównych wartości biznesmena jest czas. Naszym potencjalnym klientom dostarczamy tylko dokładne informacje o prawdziwych obiektach i staramy się to zrobić jak najszybciej. W swoich działaniach „VIP Real” kieruje się zasadami profesjonalizmu, wiarygodności i uczciwości.

Nasza firma gwarantuje indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniamy tylko te usługi, które są dobrze zorientowane i są specjalistami. Zespół naszych specjalistów ds. Pracowników zawsze chętnie Ci pomoże.

Usługi
  • sprzedaż / zakup i wynajem nieruchomości w Jurmala i Rydze,
  • Sprzedaż / zakup nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych w Jurmala i Rydze
  • Rozwój projektów w zakresie nieruchomości,
  • Prawne wsparcie transakcji i rejestracja dokumentu pobytowego.
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 05:14
(UTC+2:00, Europe/Riga)
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
