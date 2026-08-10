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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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mieszkania
941
domy
171
1 112 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/5
$55,235
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/1
$98,948
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/5
$218,437
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 379 m²
Liczba kondygnacji 3
$921,539
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 8/9
$92,467
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny prywatny dom w Rydze oferuje Sprzedaż! Dom znajduje się na przytulnej i słoneczn…
$423,512
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 160 m²
Liczba kondygnacji 5
Dom i dom extra - narożny dom, frontowy budynek, ulica dom, winda dostępna, okna po obu stro…
$2,92M
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Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Na sprzedaż, kompaktowy i nowoczesny apartament studyjny w nowym projekcie Â świetny wybór d…
$90,378
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/4
$222,514
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 594 m²
Na sprzedaż trzygwiazdkowy hotel w Rydze z 46 pokojami i doskonałą lokalizacją.Projekt może …
$1,88M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/6
$112,756
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Przestronny i lekki dwupiętrowy apartament z panoramicznymi oknami w kompleksie rezydencji P…
$572,012
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/3
Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności m…
$105,296
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? otwarty plan mieszkania / biura, pi? tro z oddzielnym wej? ciem, zarejestrowany …
$115,621
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 116 m²
Piętro 6/6
Nowy apartament trzypokojowy z tarasem w projekcie Hoffmann Rezidence. Budynek znajduje się …
$443,679
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/4
Oferujemy ekskluzywne mieszkanie w nowym projekcie Hypso Factory! Projekt mieszkaniowy « Hyp…
$773,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/6
Sprzedajemy 1 pokojowe mieszkanie w wyjątkowej dzielnicy Riga Waterfront, która znajduje się…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Apartament w trzeciej wieży kompleksu mieszkalnego Panorama Residence.Pełny opis:- Nowoczesn…
$194,484
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
$487,703
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, ekskluzywne wykończenie w nowoczesnym stylu, …
$886,378
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 7/7
$93,358
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 45 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 45 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 45
Powierzchnia 1 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Historyczny dom wynajmowany został zbudowany w 1926 roku.W 2006 architekt Heinrich Gerhard P…
$992,702
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/4
"Augustine garden" - zabytkowy urok i nowoczesny komfort "Ogród Augustyna" to projekt miesz…
$121,813
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Four Seasons to nowy trzypiętrowy budynek mieszkalny klasy A-, który oferuje przyjazne dla ś…
$124,699
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 45 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 45 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 45
Powierzchnia 2 800 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy do zakupu zabytkowego domu wynajmu w Old Riga, Aspazijas Boulevard 32 Dom został z…
$7,59M
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Dom 6 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
nowoczesna renowacja, w pełni umeblowane, wbudowane w kuchnię, kominek, sauna, ogrzewanie po…
$452,520
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Jasny i funkcjonalny apartament 3-pokojowy na sprzedaż w strategicznie korzystnej lokalizacj…
$73,065
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/5
"Scheffel House" to uroczy budynek mieszkalny Art Nouveau przy ul. Baznīcas 5, zbudowany w 1…
$178,056
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/3
Nowoczesne i jasne 3-pokojowe mieszkanie w nowym "Magnolijas" Projekt Merko MājasTen przestr…
$196,484
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Agencja
Riga Real Estate
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English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 451 m²
Liczba kondygnacji 4
Fantastyczny dom na sprzedaż w centrum Rygi, położony po drugiej stronie ulicy od dwóch malo…
$3,50M
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Parametry nieruchomości w Ryga, Łotwa

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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