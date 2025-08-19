Tribus Realty

O agencji

Tribus jest unikalną firmą świadczącą usługi w zakresie transakcji nieruchomości. Obecnie jesteśmy bardzo aktywni w pracy z nieruchomościami mieszkalnymi w Rydze, regionie Rygi i Liepāja.

Intensywnie pracujemy nad obiektywną oceną rynku nieruchomości i jej tendencji. W rezultacie oferujemy naszym klientom dokładne oceny rynku i wybieramy najlepszą strategię zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Tribus ma na celu świadczenie wyjątkowej usługi dla naszych klientów, a my szczycimy się jakością, bezpieczeństwem i profesjonalnym podejściem naszych usług.

Misja

Wierzymy, że nic nie dzieje się samo, dlatego jesteśmy tutaj, aby znaleźć najlepszego kupca dla każdej nieruchomości i ułatwić transakcję!

Wizja

Być wiodącą firmą w branży nieruchomości, świadcząc usługi na najwyższym poziomie naszym klientom.

Wartości

Klient - Robi więcej niż się od nas oczekuje! Podejmujemy inicjatywę, pracujemy z pełnym poświęceniem, i priorytetem klienta, biorąc pod uwagę ich pragnienia i potrzeby. Nieustannie dążymy do wspólnego celu.

Jakość - Wykonywanie naszych obowiązków z uczciwością i profesjonalizmem. Stała poprawa jako zespół i indywidualnie. Aby zwiększyć naszą wiedzę i być ekspertami w naszej dziedzinie, aby zapewnić najlepsze usługi dla naszych klientów.

Drużyna... Współpraca jako zespół, doceniając czas i wysiłek każdego członka firmy i partnera przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu. Zdolność współpracy prowadzi nas do pożądanego rezultatu.

Zespół

Każdy z naszych agentów specjalizuje się w swoim segmencie i ma głębokie zrozumienie sytuacji rynkowej, działalności i popytu, dlatego jesteśmy ekspertami w tym, co robimy.

Partnerzy

Z czasem, podczas naszej fazy rozwoju, zdobyliśmy wielu wiarygodnych partnerów. Współpracujemy ze wszystkimi głównymi agencjami, bankami, instytucjami państwowymi i gminnymi oraz współpracujemy z uznanymi i wysoko cenionymi ekspertami branżowymi - specjalistami w zakresie finansowania i wyceny nieruchomości.