Tribus Realty

Łotwa, Ryga
Agencja nieruchomości
2014
2 lata 5 miesięcy
English, Русский, Latviešu
www.tribus.lv/
O agencji

Tribus jest unikalną firmą świadczącą usługi w zakresie transakcji nieruchomości. Obecnie jesteśmy bardzo aktywni w pracy z nieruchomościami mieszkalnymi w Rydze, regionie Rygi i Liepāja.

Intensywnie pracujemy nad obiektywną oceną rynku nieruchomości i jej tendencji. W rezultacie oferujemy naszym klientom dokładne oceny rynku i wybieramy najlepszą strategię zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Tribus ma na celu świadczenie wyjątkowej usługi dla naszych klientów, a my szczycimy się jakością, bezpieczeństwem i profesjonalnym podejściem naszych usług.

Misja
Wierzymy, że nic nie dzieje się samo, dlatego jesteśmy tutaj, aby znaleźć najlepszego kupca dla każdej nieruchomości i ułatwić transakcję!

Wizja
Być wiodącą firmą w branży nieruchomości, świadcząc usługi na najwyższym poziomie naszym klientom.

Wartości

  • Klient - Robi więcej niż się od nas oczekuje! Podejmujemy inicjatywę, pracujemy z pełnym poświęceniem, i priorytetem klienta, biorąc pod uwagę ich pragnienia i potrzeby. Nieustannie dążymy do wspólnego celu.
  • Jakość - Wykonywanie naszych obowiązków z uczciwością i profesjonalizmem. Stała poprawa jako zespół i indywidualnie. Aby zwiększyć naszą wiedzę i być ekspertami w naszej dziedzinie, aby zapewnić najlepsze usługi dla naszych klientów.
  • Drużyna... Współpraca jako zespół, doceniając czas i wysiłek każdego członka firmy i partnera przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu. Zdolność współpracy prowadzi nas do pożądanego rezultatu.

Zespół
Każdy z naszych agentów specjalizuje się w swoim segmencie i ma głębokie zrozumienie sytuacji rynkowej, działalności i popytu, dlatego jesteśmy ekspertami w tym, co robimy.

Partnerzy
Z czasem, podczas naszej fazy rozwoju, zdobyliśmy wielu wiarygodnych partnerów. Współpracujemy ze wszystkimi głównymi agencjami, bankami, instytucjami państwowymi i gminnymi oraz współpracujemy z uznanymi i wysoko cenionymi ekspertami branżowymi - specjalistami w zakresie finansowania i wyceny nieruchomości.

Usługi

Niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż, zakup, wynajem czy leasing nieruchomości, to ważny moment, który wymaga profesjonalnego podejścia. Większość naszych klientów współpracuje z nami na dłuższą metę, wielokrotnie, ponieważ już doświadczyli jakości naszych usług. Nasi klienci chętnie polecają nas innym, co jest kluczem do naszego sukcesu. Zadowolenie klienta z naszej pracy jest naszą reputacją.

  • Sprzedaż nieruchomości
  • Wyszukiwarka nieruchomości
  • Kredyty hipoteczne
  • Nabycie nieruchomości
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 21:18
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Poniedziałek
09:00 - 17:00
Wtorek
09:00 - 17:00
Środa
09:00 - 17:00
Czwartek
09:00 - 17:00
Piątek
09:00 - 17:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
