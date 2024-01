Ryga, Łotwa

Infrastruktura całego kompleksu to idealna obsługa gości, a kompleks rekreacyjny i biznesowy - wszystkie budynki są wyposażone w najnowszą technologię. Ludzie, którzy zatrzymają się w naszym hotelu, zostaniesz odcięty od korzyści cywilizacyjnych miasta, ale jednocześnie być w stanie w pełni docenić resztę gorączkowego tempa życia w mieście. Pozostaw wrażenie chodzenia po brukowanych chodnikach, które oświetlają lampę w stylu XIX wieku, oddychając świeżym powietrzem, a następnie bardzo przyjemnie będzie zrelaksować się przy akompaniamencie muzyki na żywo i docenić delikatną kuchnię naszego szefa kuchni, która zaspokoi gusta każdego gościa. Kompleks to „Stary Kapitan” oferuje różnorodne usługi - bankiet, recepcję, obsługę imprez firmowych; sala fitness z TechnoGym dla włoskiej marki trenerów; usługi jachtowe i łodziowe; loty prywatne i čarterkompānij. masaż, usługi kosmetologiczne; Grill, šašlik; recepcja znajduje się na pierwszym piętrze centrum biznesowego, faksowanie, kopiowanie i drukowanie dokumentów, poczta elektroniczna i usługi internetowe; Po rozmowie z lekarzem; personel mówiący w kilku językach; Witamy na lotnisku w hotelu; wycieczki z przewodnikiem i usługi przewodnika; klub golfowy - 5 minut. Kręgle - 2 minuty. jazda - 5 minut. Park wodny - 10 minut. Lokalizacja: Kompleks może być bardzo wygodny do jazdy ze wszystkich stron. Kompleks położony jest w dzielnicy Rygi, Mārup, między nadmorską autostradą a drogą Stipnieks.