Nowe mieszkania w Hadera Subdistrict, Izrael

Harish
2
Or Akiva
1
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostę…
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$331,780
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$315,504
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
