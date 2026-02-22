Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Przestronny i doskonale umeblowany domek, idealny dla rodziny szukającej wysokiej jakości życia, komfortu i prywatności.
Charakterystyka właściwości:
• 5 sztuk
• 185 m2 powierzchni mieszkalnej
• Ogród z grillem
• 3 × 5 basen z systemem ogrzewania gazowego
• Bramy elektryczne z domofonem
• System alarmowy
• Możliwość opuszczania urządzeń gospodarstwa domowego
Rezerwa krajowa:
Parter:
• Duży jasny salon
• Mamad (sejf)
• Toaleta dla gości
Podłoga:
• 3 sypialnie
• Apartament dla rodziców
• Dodatkowa łazienka i toaleta
• Pralnia / obsługa pokoju
Pozycja: 01 / 02 / 26
Czynsz: 13,000
Podatek komunalny (Arnona): 1700 / co dwa miesiące
Dobro wysokiej jakości, gotowy do wprowadzenia - rzadka okazja
Skontaktuj się z nami: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
