  4. Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme

Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme

Hadera, Izrael
$4,076
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
ID: 33654
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Przestronny i doskonale umeblowany domek, idealny dla rodziny szukającej wysokiej jakości życia, komfortu i prywatności. Charakterystyka właściwości: • 5 sztuk • 185 m2 powierzchni mieszkalnej • Ogród z grillem • 3 × 5 basen z systemem ogrzewania gazowego • Bramy elektryczne z domofonem • System alarmowy • Możliwość opuszczania urządzeń gospodarstwa domowego Rezerwa krajowa: Parter: • Duży jasny salon • Mamad (sejf) • Toaleta dla gości Podłoga: • 3 sypialnie • Apartament dla rodziców • Dodatkowa łazienka i toaleta • Pralnia / obsługa pokoju Pozycja: 01 / 02 / 26 Czynsz: 13,000 Podatek komunalny (Arnona): 1700 / co dwa miesiące Dobro wysokiej jakości, gotowy do wprowadzenia - rzadka okazja Skontaktuj się z nami: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
