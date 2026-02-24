  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Hadera, Izrael
od
$529,815
;
5
ID: 33910
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Français Français
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui oferuje apartament pełen dobrych wibracji w centrum miasta Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, jasny apartament w wyjątkowej cenie! Charakterystyka: ⭐ Apartament 4 pokoje, około 100 m2, ⭐ Duży salon z dedykowaną jadalnią, ⭐ taras słoneczny, ⭐ Apartament z łazienką, ⭐ Dwie łazienki, dwie toalety, ⭐ Nowe drzwi, klimatyzacja, ⭐ Na piątym piętrze, winda, ⭐ parking, ⭐ Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku, ⭐ Niskie ładunki! Dobrze utrzymany budynek na skraju centrum miasta, w pobliżu udogodnień, centrów handlowych, szkół, społeczności, transportu... Premia za wynajem! Można je zakupić zdalnie. Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Izrael
od
$2,41M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$363,660
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanya, Izrael
od
$1,11M
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
* * Wyjątkowa okazja na 8 dni * * (Podpis do dnia 31 grudnia 2025 r.) 4 pokojowe mieszkanie idealne dla rodzin! Boulevard Nordau, Old North? * RAYK Group Quality Project????? ✨ Powierzchnia mieszkalna 116 m2 ✨ Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 ✨ 4 elementy z optymalnym układem ✨ Prywa…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$2,10M
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? rozszerzenia i zbudowania basenu. Dom znajduje się w ślepym zaułku w pobliżu drogi 2
Agencja
Immobilier.co.il
