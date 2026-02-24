Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui oferuje apartament pełen dobrych wibracji w centrum miasta Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, jasny apartament w wyjątkowej cenie! Charakterystyka: ⭐ Apartament 4 pokoje, około 100 m2, ⭐ Duży salon z dedykowaną jadalnią, ⭐ taras słoneczny, ⭐ Apartament z łazienką, ⭐ Dwie łazienki, dwie toalety, ⭐ Nowe drzwi, klimatyzacja, ⭐ Na piątym piętrze, winda, ⭐ parking, ⭐ Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku, ⭐ Niskie ładunki! Dobrze utrzymany budynek na skraju centrum miasta, w pobliżu udogodnień, centrów handlowych, szkół, społeczności, transportu... Premia za wynajem! Można je zakupić zdalnie. Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui. Licencja zawodowa 313736.