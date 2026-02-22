Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
RE / MAX Hadera prezentuje 5-pokojowy dwupoziomowy apartament w Olga de Hadera nad morzem.
Charakterystyka:
✅ Dwupoziomowy apartament o powierzchni 5 pokoi o powierzchni 150 m2,
✅ taras słoneczny o powierzchni 50 m2,
✅ Na ósmym i dziewiątym piętrze,
✅ 2 apartamenty rodzicielskie i bezpieczny pokój,
✅ przestronny salon,
✅ 3 łazienki i 3 toalety,
✅ Winda,
✅ parking,
✅ Ogromny potencjał.
✅ Blisko zjazdu z autostrady Tel Awiw, Haifa,
✅ 5 minut samochodem komercyjna wioska Moul Ha 'Hof,
✅ 10 minut spacerem od morza!
Wyjątkowa okazja!
Ra 'hel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera
Stopień naukowy - 313736
Berzrat Hashem Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Rekreacja
