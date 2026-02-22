Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Wykorzystaj tę okazję: aby zdobyć piękny ciepły dom w popularnej ulicy Hamochava!
- Domek 5,5 dobrze utrzymane pokoje o powierzchni około 150 m2,
- Duży, schludny ogród o powierzchni 250 m2 z drzewami owocowymi,
- Ciepły i przytulny salon,
- Kasjer kuchnia z 2 umywalki i jadalnia,
- Bezpieczny pokój na parterze,
- Na górze, bardzo przestronny apartament z prywatnym tarasem,
- 3 sypialnie dla dzieci i ich łazienka,
- Mały pokój z tyłu ogrodu (możliwość przekształcenia go na przykład w biuro),
- Miejsce parkingowe,
- Cadastre w dobrym porządku,
- Nie ma wspólnej uliczki!
Korzyści z tej lokalizacji:
Cicha ulica mieszkalna, w samym sercu pawilonu na półuliczce, na skraju centrum Hadera!
Blisko szkół, gejów i parku dla dzieci, społeczności francuskojęzycznej Chevet A 'him, inne synagogi, główne drogi, centra handlowe, autobusy, dworzec kolejowy.
Cena: 3,300,000 NIS!
Skontaktuj się z nami!
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
