Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Hadera, Izrael
$1,18M
ID: 33584
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w kategorii "COLLECTION" unikalny apartament, na piechotę do morza! Charakterystyka: - Dwupoziomowy apartament o powierzchni 70 m2 z 3 ekskluzywnymi pokojami z pięknymi materiałami, - Jasny salon z dostępem do dużego terace- weranda 35 m2, - Doskonała nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością przechowywania, otwarta na salon, - Apartament rodzicielski z wieloma budynkami w magazynie, - Bezpieczny dodatkowy pokój, - Dach o powierzchni około 90 m2 z dużym, zintegrowanym basenem! - sprzęt wstępny do instalacji kuchni zewnętrznej, - Klimatyzacja, automatyzacja domu, oświetlenie architektoniczne, wbudowane głośniki... - 2 miejsca parkingowe, 2 piwnice! - 3 łazienki i 3 toalety! - Dodatkowo: kamery bezpieczeństwa, prywatna winda przychodząca bezpośrednio na podłogę duplex! Luksusowe i rzadkie mieszkanie w 9- piętrowym budynku, wspaniałe lobby, winda szabat, recepcji i siłowni zarezerwowane dla mieszkańców. Wyjątkowa lokalizacja, na piechotę nad morzem, prestiżowy hotel Jacoba, Mall Ha 'Hof miejscowości handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg. Duplex z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze! Sen! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
